القبض علي سائق صدم شابا أثناء عبور الطريق بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض علي سائق صدم شابا أثناء عبور الطريق وتسبب في وفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة الشاب داخل غرفة الرعاية المركزة متأثرا بإصاباته

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة باستقبالها شابا به عدة إصابات بسبب حادث سير، وأفاد الإخطار بوفاة الشاب داخل غرفة الرعاية المركزة متأثرا بإصاباته.

وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بكسور وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

وكشفت التحريات أنه أثناء عبور المجني عليه للطريق صدمته سيارة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.