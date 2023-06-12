إحالة المتهمين بسرقة فيلا في المقطم للجنايات.. ومحام يوضح العقوبة

أحالت النيابة العامة، تشكيلا عصابيا يضمّ 5 أشخاص بسرقة مقتنيات فيلا في المقطم، والاستيلاء على بعض الأنتيكات بها، إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم.

بداية الواقعة.. بلاغ

وتلقى قسم شرطة المقطم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من قبل أحد الأشخاص يفيد باكتشافه سرقة الفيلا الخاصة به والموجودة في دائرة القسم واختفاء بعض المُقتنيات والأنتيكات منها.

تفاصيل الواقعة

واستعانت الأجهزة الأمنية بالتقنيات الحديثة، وكشفت عن تفاصيل الواقعة، وتبيّن أنّ وراء ارتكابها تشكيل عصابي مُكون من 5 أشخاصـ جرى ضبطهم وبحوزتهم «كمية من الأنتيكات، ومشغولات ذهبية وفضية، وكمية من الاكسسوارات، و2 جهاز لاب توب، و3 كاميرات، ومبلغ مالي لعملات أجنبية قديمة، وهاتف محمول».

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين بعد إعداد أكمنة ثابتة ومتنقلة، وبمواجهتهم بما أسفر عنه التفتيش والضبط، أقروا بارتكاب واقعة السرقة مستخدمين أسلوب التسلق، وأنّهم تصرفوا في المسروقات عن طريق بيعها، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية المتوقعة، يقول حازم محمد، المحامي والخبير القانوني، إنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «محمد» لـ«الوطن»، أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، جاء بها «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».