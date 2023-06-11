التحريات: ماس كهربائي وراء مصرع سيدة وشقيقتها في حريق بالعمرانية

لقت سيدة وشقيقتها مصرعهما خنقًا بالدخان بعد نشوب حريق بشقتهما بسبب ماس كهربائي، تم نقل المتوفين إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بنشوب حريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم هاني عماد رئيس مباحث العمرانية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشارع شبيطة، وكلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم هاني عماد رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

نفوق كلبين بسبب الاختناق

وبالانتقال والفحص، تبين أنَّ الحريق بشقة بالطابق الرابع بغرفة النوم والرسبشن وامتد بالغرفة بالطابق الخامس ونتج عنه وفاة محامية 25 سنة، وشقيقتها 15 سنة طالبة، وكذا نفوق كلبين بذات الشقة بسبب الاختناق، وتمّ إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

ويرجح أنَّ سبب الحريق ماس كهربائي بالمكيف، وتمّ نقل المتوفين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.