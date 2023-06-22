خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء.. بحضور المالك أو بتوكيل منه

في كثير من الأحيان يضطر العديد من المواطنين للانتقال من سكن إلى سكن آخر جديد، ما يجعلهم في حاجة إلى نقل ملكية جميع المرافق لتكون بأسمائهم بدلا من اسم المالك القديم، ويعد عداد الكهرباء من أبرز المرافق التي يهتم بها الساكن، ويهتمون بالبحث عن خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء.

وتتيح شركات الكهرباء للمواطنين خدمة نقل ملكية عداد الكهرباء بأسمائهم، حتى يتجنبوا دفع الفواتير المتأخرة على العدادات، والخاصة باستهلاك المالك القديم، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

- يتوجه الراغب في نقل ملكية عداد الكهرباء، إلى شركة الكهرباء التابع لها محل سكنه في مواعيد العمل الرسمية.

- ثم يقدم المستندات المطلوبة للموظف المختص، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.

- وحتى تتم عملية نقل ملكية عداد الكهرباء، لابد من حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو موكل له لإتمام التنازل عنه.

- ثم يقوم المالك الجديد للعداد بالتوقيع على إقرار سداد مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

شرط إحضار موافقة الورثة

- وعند شراء منزل أو عقار جديد من ورثة لابد من إحضار موافقة الورثة، وصورة من إعلام الوراثة حالة وفاة المشترك القديم.

المستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد الكهرباء

- صورة من البطاقة الشخصية للمشترك الجديد.

- صورة من البطاقة الشخصية للمالك القديم.

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، بالآضاقة إلى بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل.

- إيصال كهرباء حديث للعداد.