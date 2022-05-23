خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة.. تعرف عليها

زادت معدلات البحث عن خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة، خلال الساعات الماضية على محرك البحث العالمي «جوجل»، ويعد تغيير العداد وصدور فواتير باسم المالك الجديد مستندا رسميا في التعاملات الحكومية.

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة، في إطار الموضوعات الخبرية الخدمية التي تنشرها البوابة على مدار اليوم، خدمة للقراء.

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية عداد الكهرباء

وحتى تتمكن من تغيير ملكية عداد الكهرباء من شخص لآخر، يجب تجهيز المستندات الآتية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك الجديد والقديم مع ضرورة التأكيد على وجود الأصل للاطلاع.

- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

- في حالة عدم تمكن صاحب العداد من الحضور، يمكن أن يحضر من ينوب عنه بشرط وجود توكيل رسمي عام ويتم تسليم صورة للموظف مع إحضار الأصل للاطلاع.

- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد التنازل عنه.

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء

ووفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يمكن للراغبين في تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء التنازل من خلال اتباع بعض الإجراءات البسيطة والتي تتضمن الآتي:

- يقوم المالك القديم «أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي» والجديد بالتوجه إلى شركة الكهرباء في المنطقة التي يقع بها العقار، وذلك خلال المواعيد الرسمية للعمل.

- يتم ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم.

- يتم تقديم المستندات الخاصة بنقل الملكية.

- يقوم المالك الجديد بالتوقيع على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.

مع العلم أنه في حالة شراء وحدة سكنية «ورث»، يجب إحضار موافقة جميع الورثة، وصورة من إعلام الوراثة في حالة وفاة المالك القديم للعداد.