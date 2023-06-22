لو كارت الشحن بيخلص بسرعة.. كيف تتأكد من سلامة عداد الكهرباء؟

يعد عداد الكهرباء من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنين، إذ أنه في كثير من الأحيان يعاني المستخدمين من انتهاء شحن كارت العداد، ما يجعلهم يعتقدون أن عداد الكهرباء غير سليم، ويرغبون في التأكد من سلامته لتجنب شحنه أكثر من مره في الشهر.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على تقديم النصائح للمواطنين، حتى يستطيع المواطنين استخدام الكهرباء الاستخدام الأمثل لها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية التأكد من سلامة عداد الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي جاءت كالتالي:

كيفية التأكد من سلامة عداد الكهرباء

توجد عدة خطوات من الممكن أن يتم التأكد من سلامة عداد الكهرباء من خلالها، والتي جاءت كالتالي:

- يتم فصل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبيل، كما يتم فصل الفيش وليس مفاتيح اللوحة.

- بالنسبة للعداد الميكانيكي والديجيتال يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل كافة الأجهزة.

- أما بالنسبة للعداد مسبق الدفع العداد الذي يتم شحنه من خلال الكارت، يتم تسجيل الرصيد المتبقى بالعداد بعد فصل كافة الأجهزة.

- وبعد مرور 15 دقيقة من الفصل، قم بإعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى، وبعد ذلك قم بتسجيل قراءة العداد مرة آخرى، وبالنسبة لعداد مسبق الدفع يتم تسجيل المبلغ المتبقى بالعداد مرة آخرى.

- وإذا كانت القراءة ثابتة يكون العداد الميكانيكي والديجيتال سليم، وإذا كان المبلغ المتبقى ثابت يكون العداد مسبق الدفع سليم.

- ولكن إذا تغيرت القراءة بالعداد الميكانيكي أو العداد الديجيتال أو تغير المبلغ المتبقى بالعداد مسبق الدفع ينصح بالتوجه للشركة لطلب فحص العداد معملياً.