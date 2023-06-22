تحرير 24 محضرا لمخابز مخالفة في حملات تفتيشية بكفر الشيخ

حرّرت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الخميس، 24 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية، بدائرة مركز بيلا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبا رئيس المدينة، بمشاركة رؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

تحرير 24 محضرًا لمخابز لتلاعبها في الوزن

وتمكنت الحملة من تحرير 24 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات، عبارة عن 22 محضرًا تلاعب في الموازين، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، وجارِ تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بضرورة متابعة المخابز

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بضرورة متابعة المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن، ومستودعات الدقيق والمخابز، وغيرها من منافذ البيع، لضبط الأسواق، ومواجهة جميع صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.