ضبط 33 مخالفة في حملة تموينية على مخابز ميت غمر بالدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام حملات تموينية مرورية مفاجئة على المخابز اليوم الجمعة، أسفرت عن ضبط 33 مخالفة داخل عدة مخابز في مركز ميت غمر، وجرى تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات تموينية مفاجئة

وأكد وكيل وزارة التموين، في بيان له، أنه تم تنفيذ الحملات التموينية المفاجئة بناء على توجيهات علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، باستمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ضبط مخالفات داخل مخابز

وأوضح أن المخالفات التي جرى ضبطها بالمخابز جاءت كالتالي:

- 2 محضر تصرف في 41 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجراما.

- 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 10 إلى 18 جراما.

- 14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- 2 محضر عدم وجود ميزان معتمد.

- 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار عمل مديرية تموين الدقهلية في شن حملاتها بشكل مفاجئ على المخابز والأسواق لمواجهة المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.