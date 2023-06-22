«النقل» تكشف مزايا القطار الكهربائي الخفيف.. يستوعب الكثافات في أوقات الذروة

ردت وزارة النقل، على ما تم تداوله بشأن عدم جدوى القطار الكهربائي الخفيف LRT، مؤكدة أنّه يخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر، وجرى تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه، بدءًا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كوسيلة نقل جماعي آمنة ونظيفة صديقة للبيئة، لنقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين والمترددين على المرحلة الأولى منها، بدلا من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية بالكامل، وكذلك نقل المواطنين إلى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

القطار الكهربائي الخفيف يتسم بكثافة الركاب في فترات الذروة

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنّ القطار الكهربائي الخفيف يتسم بكثافة الركاب في فترات الذروة والتي يقل فيها زمن التقاطر للقطارات، أما الفترات الأخرى بين هذه الفترة وما بعدها يتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب، موضحة أنّ جميع المدن التي يمر بها أو بجوارها القطار الكهربائي الخفيف LRT مدن جديدة جار إشغالها بصورة كبيرة ومتنامية، وسترتفع أعداد الركاب في أوقات تشغيل القطار كافة وليست في أوقات الذروة فقط بصورة كبيرة، بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل المرحلة الرابعة التي تمتد حتى قلب مدينة العاشر من رمضان.

تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة

وأكدت وزارة النقل، أنّه جرى تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة ودون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات الملاكي، لاستخدام وسائل النقل العامة والتي تم إنشاؤها في محطات القطار الكهربائي كافة، مثل «بدر - الشروق - العبور - المستقبل» والمكتظة بالعربات الخاصة التي فضّل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار الكهربائي الخفيف، وبذلك تحقق هدف وزارة النقل لتعظيم النقل الجماعي بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية.

توفير أتوبيسات عليها شعار LRT

ونوهت الوزارة بأنّه جرى توفير أتوبيسات عليها شعار LRT لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف، والعكس، خاصة أنّ عدد كبير من مواطني هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية، ومنه إلى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للانطلاق إلى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة في القاهرة الكبرى.