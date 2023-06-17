اعرف طرق وأوراق التقدم المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي الخفيف

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أن التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف، سيكون بداية من الأحد المقبل، حتى الخميس الموافق 13 يوليو، موضحة أن التقديم يكون عن طريق التوجه لمقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في ميدان رمسيس.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق، أن تقديم الأوراق يكون باليد، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ونصف مساء، مع الأخذ في الاعتبار الإجازات الرسمية، موضحة أنه لا يتم الالتفات للطلبات المرسلة عبر البريد.

الوظائف المتاحة

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن الوظائف المتاحة هي:

- مهندس صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم.

- مهندس السلامة والصحة المهنية.

- مهندس أزمات والكوارث.

- مهندس مراقبة الجودة.

- مهندس إدارة المخاطر.

- موظف شئون قانونية.

- مترجمين.

- موظفين تكنولوجيا المعلومات IT.

- موارد بشرية وتدريب.

- محاسبين سواء مشتريات مخازن وإدارة أصول أو محاسبة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن المستندات والأوراق المطلوبة، للتقدم على الوظائف سالفة الذكر:

- صورة بطاقة سارية للرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد ثلاثية كمبيوتر.

- صورة المؤهل الدراسي.

- عضوية نقابة المهندسين.

- صورة الموقف من التجنيد.

- شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات، ويكون المتقدم حاصل على درجة 65% فيما أعلى وذلك للوظائف الهندسية.

- صور شهادات الخبرة والدورات التدريبية في حالة وجودها.

- صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس 4x6.

- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيها، باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818