موعد التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف.. اعرف المستندات المطلوبة

تعد الوظائف الحكومية من أكثر الأشياء التي يسعى الشباب من خريجي الكليات للالتحاق بها، حتى يتمكنوا من بدء الحياة العملية الخاصة بهم، ما يجعل الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية تحرص على توفير فرص عمل لهم بشكل دائم، وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن وظائف خالية بمشروع القطار الكهربائي الخفيف الذي يربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

وحددت الشركة تفاصيل الوظائف المطلوبة، والشروط الخاصة بها، وموعد بدء التقديم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير موعد فتح باب التقديم والشروط المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

موعد فتح باب التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف

وحدد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق موعد فتح بابا التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري، ويستمر التقديم للوظائف المطلوبة حتى 13 يوليو المقبل.

خطوات التقديم لوظائف القطار الكهربائي الخفيف

- يتوجه الراغب في التقديم للوظائف لمقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الموجودة في ميدان رمسيس بمجمع رمسيس كومبليكس بوابة رقم 4.

- يجب التوجه لمقر الشركة في مواعيد العمل الرسمية، والتي تبدأ 9 صباح، وتنتهي الساعة 2.5 مساء.

- يقوم الراغب في التقديم للوظائف بتسليم المستندات المطلوبة باليد للموظف المختص، وتتمثل في التالي:

1 - صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم للوظائف.

2- صورة من شهادة الميلاد الكمبيوتر الخاصة بصاحب الطلب.

3- صورة من المؤهل الدراسي الذي حصل عليه مقدم الطلب.

4- شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

5- صور شهادات الخبرة في الوظائف المطلوبة.

6- صورة شخصية للراغب في التقديم للوظائف.

7- حوالة بريدية قيمتها 50 جنيها، ويتم توجيهها إلى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المتـرو.