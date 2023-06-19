آخر موعد للتقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف.. اعرف الأوراق المطلوبة

بدأت الهيئة القومية لمترو الأنفاق في تلقي طلبات المتقدمين في الوظائف الشاغرة بالقطار الكهربائي الخفيف، والذي بدأ منذ أمس الأحد، حيث حددت الهيئة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، لبعض التخصصات الفنية المطلوبة.

ويستمر باب التقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف، حتى الخميس 13 يوليو، إذ تبلغ فترة التقديم نحو 25 يوما فقط.

وأشارت الهيئة العامة لمترو الأنفاق، إلى أن التقديم سيكون في مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بميدان رمسيس، وذلك طوال فترة التقديم من الساعة 9 صباحًا حتى 2.30 مساء، عدا الإجازات الرسمية، وأكدت الشركة أنه لا يجرى الالتفات لأي من الطلبات المرسلة بالبريد.

الأوراق والمستندات المطلوبة لوظائف القطار الكهربائي

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة المؤهل الدراسي.

- عضوية نقابة المهندسين.

- الموقف من التجنيد.

- شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من أي معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة.

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على 65% فيما أعلى بالنسبة للوظائف الهندسية.

- صور شهادات الخبرة.

- صورة شخصية 4x6.

- حوالة بريدية بـ50 جنيها، باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وذلك على حساب 0135312002065818

التخصصات المطلوبة في وظائف القطار الكهربائي

- مهندس صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم.

- مهندس السلامة والصحة المهنية.

- مهندس أزمات والكوارث.

- مهندس مراقبة الجودة.

- مهندس إدارة المخاطر.

- موظف شئون قانونية.

- مترجمين.

- أخصائيين تكنولوجيا المعلومات IT.

- أخصائين موارد بشرية وتدريب.

- محاسبين في تخصصات المشتريات والمخازن وإدارة أصول.