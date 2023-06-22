خبير تخطيط عمراني: إنشاء المدن الجديدة بعد ثورة 30 يونيو كان أمرا حتميا

قال المهندس أحمد حسن خليل خبير التخطيط العمراني، إنّ المدن الجديدة التي أنشأتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو كانت أمرا حتمية بسبب الازدحام والتكدس، موضحًا: منطقة وسط البلد كانت مزدحمة جدا بسبب مجمع التحرير، لكن اليوم كنت في وسط البلد الساعة التاسعة صباحا ولم يكن هناك أي تكدس مروري، وهذه اللحظة انتظرتها منذ 10 سنوات عندما بدأنا نعمل على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «ما حدث في وسط البلد بداية شعور الدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة ونقل المقار الحكومية إليها، مع العلم أن مجلسي النواب والشيوخ لم يُنقلا للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مقار حكومية وسفارات لم يتم نقلها بعد».

وتابع خبير التخطيط: «في الماضي كان لدينا حول القاهرة الطريق الدائري والطريق الأوسطي والطريق الدائري الإقليمي، هذه الطرق بديلة، وكانت تصب في ميدان التحرير، فمن يأتي للدلتا كان يذهب للتحرير، ومن يأتي من جنوب القاهرة يذهب إلى هناك، ومن ثم، فقد كان إنشاء المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة أمر مهم للغاية».