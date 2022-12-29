«التخطيط العمراني»: التنمية بمصر على كل المستويات ولم تحدث من قبل

قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إننا إذا استعرضنا إنجازات خريطة التنمية الشاملة في مصر، سنجد أنها تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية وعمرانية وبيئية تشمل كل قطاعات وأنشطة الحياة.

التنمية الشاملة

وأضاف محمود غيث، خلال مداخلة بشاشة إسكترا نيوز: «منها أيضا خدمات إسكان طرق وبنية أساسية، ولدينا كل مفردات التنمية الشاملة على كامل المعمور المصري، الذي يمتد إلى 70 ألف كيلو متر وصولا إلى 140 ألف كيلو متر، كما نضاعف رصيد الأجيال المصرية من 70 ألف كيلو إلى 140 ألف كيلو، وهي حجم خريطة التنمية الشاملة، وهو توسع أفقي يضاعف رصيد الأجيال ثم أنه تنمية شاملة».

خريطة تنمية شاملة على مستوى مصر كلها

وتابع: «تشمل كل مستويات التخطيط بدءًا من التخطيط القومي، وإعداد خريطة تنمية شاملة على مستوى مصر كلها، ثم خريطة للتنمية الإقليمية، تشمل كل الأقاليم الثمانية و27 محافظة، وكل المراكز ثم إنها تخطيط محلي يشمل المدن والقرى وينطلق إلى المخططات التفصيلية التي تشمل الأحياء، مثل القاهرة التاريخية والعديد من الأحياء ثم عواصم المحافظات».

واستطرد: «لدينا كل مستويات التخطيط ونوعياته، ولدينا تنمية مستدامة ومتوازنة وكل المستويات والأهداف التخطيطة، ونحن أمام عمل لم يحدث في تاريخ مصر ».