كيف قضت «30 يونيو» على العشوائيات؟.. تقرير لـ«صباح الخير يا مصر» يشرح

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، الضوء على البصمة القوية في ملف الإسكان التي قضت على العشوائيات بعد ثورة 30 يونيو، وقال الإعلامي محمد الشاذلي: «رأينا بصمة قوية وواضحة في ملف الإسكان، غيرت حياة مواطنين كُثر على أرض مصر».

الدولة المصرية انتهت من ملف شديد الأهمية والخطورة

وأضاف مذيع «صباح الخير يا مصر»: «هذه البصمة جعلت العالم كله يتحدث عن هذا الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية والقيادة السياسية، لتتحول مصر إلى دولة خالية من العشوائيات»، متابعا أن الدولة المصرية انتهت من ملف شديد الأهمية والخطورة، وهو الأماكن الخطرة، تزامنًا مع توفير سكن مدعم ومناسب لكل الفئات.

الدولة طرحت عددا كبيرا من الوحدات السكنية

وتابع مذيع «صباح الخير يا مصر»، أن الدولة طرحت عددا كبيرا من الوحدات السكنية التي استفاد منها ملايين المصريين، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي في كل المحافظات، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي حدثت في محافظات الصعيد والقرى النائية من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تطوير القرى والريف المصري لتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري.