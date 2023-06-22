الأمم المتحدة: 750 مليون شخص يعانون من الجوع.. وعشرات الملايين يقتربون من الفقر

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنّ النظام المالي الدولي في أزمة، ووصلنا إلى منتصف الطريق في برنامج 2030، لكنّ أهداف التنمية المستدامة تبتعد يوما بعد يوم، حتى الأهداف الأساسية لمكافحة الجوع والفقر تبتعد عنا بعد عقود من التقدم.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته في قمة باريس، التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي: «في عام 2023 هناك أكثر من 750 مليون شخص لا يسدون جوعهم، فضلا عن عشرات الملايين من الناس ينزلقون نحو الفقر، الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا زادا الوضع سوءا، الدول المتقدمة تمكنت من إيجاد السيولة الضرورة لإعادة إطلاق عجلة اقتصادها، بينما الدول النامية تفتقر إلى هذه القدرة».

وتابع: «هناك العديد من الزعماء يواجهون خيارا مميتا، إما خدمة الدين أو سد الاحتياجات الأساسية للشعوب، الكثير من الدول الأفريقية تنفق أموالا أكثر للديون مما تنفق لخدمات الصحة لشعوبها مع الآثار المروعة لذلك على الأجيال».