«صحة الدقهلية»: حملات تفتيش على 209 منشآت وتحرير 189 محضرا

شنت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية على 209 منشآت، تبين أنّ 59 منها دون ترخيص، و 12 أخرى تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 189 محضرًا، و سحب 73 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1322 كيلو من أغذية متنوعة و235 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

تكثيف الحملات التفتيشية على جميع المنافذ

وفي سياق متصل، شن مكتب الأغذية بإدارة المنصورة، حملة مكبرة علي 18 منشأة غذائية، وتبين أنّ 12 منها دون ترخيص، ومنشآتان تشكلان خطرًا داهمًا على صحة المواطنين وتستوجبان الغلق الفوري، وشدد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في بيان له، على تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

تحرير 34 محضر جنحة صحية بالدقهلية

وبحسب البيان، جرى تحرير 34 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية، وضبط 1080 كيلو من بروتين مستخلص من شرش الجبنة الرومي غير مخصص للاستخدام الآدمي، ونحو 623 كيلو من أغذية متنوعة بالإضافة إلي 70 لتر زيت محروق، وسحب عدد 9 عينات.