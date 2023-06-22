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تحالف مصري عالمي يبدأ تطوير حديقة الحيوانات بعد عيد الأضحى

صلاح الدين: التطوير سيشمل توفير حيوانات وطرق عرضها.. ويستغرق 18 شهرا

كتب:

محمد مجدي
12:33 م | الخميس 22 يونيو 2023
المهندس محمد صلاح الدين - وزير الدولة للإنتاج الحربي

المهندس محمد صلاح الدين - وزير الدولة للإنتاج الحربي

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّه من المخطط بدء تطوير حديقة الحيوانات في الجيزة، والتي ستعمل عليها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بالتعاون مع تحالف عالمي، بعد عيد الأضحى.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مؤتمر صحفي يعقده مع عدد من محرري شؤون الإنتاج الحربي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة حاليًا، أنّ التطوير سيكون حقيقيا، وليس رخام ودهانات و«دكك» لجلوس المواطنين، ولكن تطوير شامل للحديقة.

ولفت الوزير محمد صلاح، إلى أنّ التطوير سيشمل توفير حيوانات جديدة، وطريقة عرض الحيوانات، موضحًا أنّ المشروع من المخطط العمل عليه لنحو 18 شهرا.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.