تحالف مصري عالمي يبدأ تطوير حديقة الحيوانات بعد عيد الأضحى

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنّه من المخطط بدء تطوير حديقة الحيوانات في الجيزة، والتي ستعمل عليها شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بالتعاون مع تحالف عالمي، بعد عيد الأضحى.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال مؤتمر صحفي يعقده مع عدد من محرري شؤون الإنتاج الحربي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة حاليًا، أنّ التطوير سيكون حقيقيا، وليس رخام ودهانات و«دكك» لجلوس المواطنين، ولكن تطوير شامل للحديقة.

ولفت الوزير محمد صلاح، إلى أنّ التطوير سيشمل توفير حيوانات جديدة، وطريقة عرض الحيوانات، موضحًا أنّ المشروع من المخطط العمل عليه لنحو 18 شهرا.