وزيرة البيئة تشهد أولى جلسات التدريب العملي لتحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، أولى جلسات التدريب العملي لفريق عمل قطاع حماية الطبيعة لدراسة سلوكيات أسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الأحمر، والتي تعد الأولى من نوعها في البحر الأحمر بأكمله في الغردقة، وتمتد على مدار يومين تحت إشراف الدكتورة جوليا سبات الخبيرة دولية والمتخصصة بهذا المجال، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمتخصصين في البيئة البحرية بقطاع حماية الطبيعة التابع للوزارة، وممثلين عن الجهات البحثية والعلمية بمصر.

تركيب أجهزة رصد سلوك القروش

وأكدت وزيرة البيئة، أنّ الدورة تهدف إلى تدريب فريق عمل قطاع حماية الطبيعة على كيفية تركيب أجهزة الرصد والحساسات لرصد سلوك القرش، والتي تستهدف 3 أنواع من القرش المسؤولة عن جميع الحوادث المسجلة في البحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة طبقا للإحصائيات المحلية والدولية، وكيفية استخدامها وتركيبها بالأسلوب الأمثل والآمن للفريق والقروش على حد سواء، وذلك بغرض التعرف على سلوكيات الأنواع المستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول، وتقييم لحالة أعداد وتنوع أحجام أسماك القروش في محيط مدينة الغردقة، وتحديد معامل الخطورة والإجراءات الاحترازية المطلوبة خلال هذه الفترة من العام، إضافة إلى تحديد الجنس والفحص الظاهري للقروش.

تقييم حالة أعداد وتنوع أحجام أسماك القروش في محيط الغردقة

وكانت وزيرة البيئة، أعلنت أمس بدء المرحلة التحضيرية لدراسة سلوكيات أسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الأحمر، تمتد لمدة تصل لـ18 شهرا على 3 مراحل، حيث تعتبر المرحلة الأولى تمهيدية لجمع البيانات عن الحوادث السابقة، وتحليل الوضع الراهن، وتصنيع الحساسات بحيث تلائم الوضع الوطني، وسيتم خلال المرحلة الثانية تركيب الحساسات وستتطلب بضعة أشهر لرصد سلوك الأنواع المختلفة من القروش المستهدفة، كما تتضمن المرحلة الثالثة تحليل البيانات التي تم جمعها من قبل الحساسات على فترات زمنية مختلفة.