«التضامن» تعلن تشغيل قسم جديد لسحب السموم بمركز العزيمة في المنيا

أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تشغيل قسم جديد لسحب السموم بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا، ويعد أكبر قسم على مستوى المحافظة.

ووفقا لبيان صحفي، أعلن الصندوق عن تشغيل عيادات خارجية جديدة لاستقبال مرضى الإدمان من محافظة المنيا والمحافظات المجاورة وتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفقا للمعايير الدولية ليكون مركز العزيمة بالمنيا أول مركز نموذجي بالمحافظة من حيث وجود عيادات خارجية وقسم سحب السموم، بجانب أقسام حجز داخلي للتأهيل النفسي والاجتماعي ومجمع ورش تدريب مهني يضم ورش «نجارة وخياطة وحدادة وكهرباء»، لتعليم المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الدمج المجتمعي وتقديم خدمات ما بعد العلاج.

تعليم المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الدمج المجتمعي

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الانشطة والفعاليات التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذي يحتفى به العالم في شهر يونيه من كل عام.

وشهد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حفل تكريم 130 متعافيا جديدا من الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة المنيا بعد تلقيهم الخدمات العلاجية بالمركز مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

وحرص «عثمان»، على مشاركة المتعافين ارتداء تيشرتات تحمل شعار «معا ضد وصم وتمييز متعافي الإدمان»، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات، ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين

مؤكدًا حرص وزارة التضامن على توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين وتكثيف برامج التدريب المهني، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل لافتا الى أن البرنامج التأهيلي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يعتمد على الدمج بين مجموعة برامج تأهليه تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني العلاج بالعمل، والتأهيل البدني والعلاج بالرياضة بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي.

كذلك الدمج المجتمعي من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة بداية جديدة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين.