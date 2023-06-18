«مصر للطيران» تسير 18 رحلة لنقل حجاج التضامن والقرعة اليوم

ذكرت شركة مصر للطيران، أنّه سيتمّ تسيير 18 رحلة جوية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، لنقل حجاج القرعة بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس، وأيضًا حجاج الجمعيات الأهلية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والقليوبية والدقهلية وقنا وسوهاج والوادي الجديد وشمال سيناء، فضلًا عن بعثات الحج لوزارات الداخلية ووزارة السياحة والآثار ووزارة التضامن، إضافة إلى حج الأفراد والمسافرين الترانزيت وحاملي تأشيرات العمل.

10 رحلات من مطار القاهرة إلى جدة

وأضافت شركة مصر للطيران، في بيان صحفي اليوم، أنَّه سيتمّ تسيير 18 رحلة لنقل الحجاج سيكون خط سير 10 منها من القاهرة إلى جدة، ورحلة من الأقصر لجدة، و7 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة.

الخميس المقبل آخر موعد لسفر الحجاج

ومن جهته، قال المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنَّ آخر رحلات الشركة التي ستسيرها لنقل الحجاج خلال مرحلة الذهاب ستكون يوم 22 يونيو الجاري، على أن تكون أول رحلات الشركة لعودة الحجاج بعد أداء المناسك ستكون يوم 2 يوليو المقبل، على أن تختتم الشركة الجسر الجوي لعودة الحجاج يوم 13 يوليو 2023.