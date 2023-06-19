«التضامن» تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي، عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية، من القاهرة إلى المشاعر المقدسة بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لأداء فريضة الحج، إذ يستمر تفويج حجاج الجمعيات الأهلية حتى بعد غد الأربعاء، ليكتمل وصول 5250 حاجًا من الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تفويج 5250 من حجاج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، على فتح خط ساخن مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، للاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية سواء الذين وصلوا إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وعمليات تسكينهم في الفنادق التي جرى التعاقد معها، مطالبة كل أعضاء البعثة ببذل قصارى الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى من أجل العمل على إراحة الحجيج وتذليل الصعوبات أمامهم، كي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، حيث يترأس أعمال البعثة الرسمية، وفور وصوله حرص على الاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بحجاج الجمعيات الأهلية من حيث التسكين وتوفير الخدمات الطبية بالتنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المتواجدة في الأراضي المقدسة.

التعاقد مع فنادق متميزة المستوى في مكة المكرمة والمدينة المنورة

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج نجحت في التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، كما جرى التعاقد مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعرالمقدسة، إضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أي عقبات قد تواجههم، إذ جرى تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.

وجرى توفير الواعظين والواعظات لتقديم المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كل استفساراتهم، إضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، إذ جرى إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.