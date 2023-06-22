متحدث «الصحة»: مستشفى العاصمة الإدارية كيان طبي متكامل بطاقة استيعابية 200 سرير

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل مستشفى التأمين الصحي بالعاصمة الإدارية، وقال لـ«الوطن» إن المستشفى تصل طاقتها الاستيعابية إلى 200 سرير وتتكون من بدروم وأرضي و5 أدوار متكررة، وكذلك مبنى ملحق لسكن الأطباء، فضلا عن سكن خاص بالتمريض يتكون من 3 أدوار.

مستشفى العاصمة الإدارية به 12 عيادة خارجية.. و3 للأسنان

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن المستشفى يضم 12 عيادة خارجية تضم تخصصات مختلفة، منها العظام والقلب والأطفال والباطنة والنساء والتوليد وعيادة خاصة بالخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة مزودة بأحدث الوسائل، لافتا إلى أن المستشفى يضم 3 عيادات خاصة بالأسنان ومعامل لتركيب الأسنان بأجهزة حديثة.

أقسام كاملة متعلقة بالأطفال و8 غرف للعمليات الجراحية

وأضاف «عبدالغفار» أن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة تضم أقساما كاملة متعلقة بالأطفال، وغرف عمليات للطوارئ، وغرف العناية المركزة التي تصل إلى 22 سريرا ووحدات لقسطرة القلب ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، وكذلك 8 غرف للعمليات الجراحية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن سكن الأطباء والتمريض مجهز وفقا للمعايير العالمية، وهناك توجيهات من وزير الصحة بتوفير بيئة العمل المناسبة للأطباء والراحة في السكن لهم، مستطردا أن المستشفى يقدم خدماته للموظفين والعمال والمواطنين المنتقلين إلى العاصمة، فالمستشفى كيان طبي متكامل تأميني للمواطنين لتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى.