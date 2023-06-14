الرئيس السيسي: والله العظيم ما دفعنا جنيه في بناء العاصمة الإدارية الجديدة

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن دفع مبالغ مالية طائلة من ميزانية الدولة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

وقال السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب، إن الموازنة العامة للدولة لم تتكلف أي شيء في بناء العاصمة الإدارية الجديدة أو العلمين الجديدة مثلما يظن البعض، «والله العظيم ما اتكلفنا جنيه واحد في بناء العاصمة الإدارية الجديدة».

وتابع الرئيس السيسي، أن العاصمة الإدارية الجديدة، هدفها العمل على تحويل الأرض التراب إلى أموال، من أجل العمل على خلق فرص جديدة، وخلق بدايات جديدة، «والله العظيم تلاتة ما دفعنا جنيه واحد من موازنة الدولة فيها، واسألوا محمد معيط وزير المالية».

وأضاف الرئيس السيسي، أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة هدفه تحويل الأرض التراب إلى أموال، وهو ما يتم العمل عليه، دون تكلفة الدولة أي شيء، لافتا إلى أن مصر تعمل على الأفكار في الوقت الحاضر لحل المشكلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مع تواجد 105 ملايين نسمة بعد الزيادة السكانية الهائلة.