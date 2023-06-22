وزيرة البيئة توجه بوضع خطة لإدارة منظومة المخلفات في الغردقة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اصطفاف نماذج المعدات الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات داخل مدينة الغردقة، والتي تنوعت بين مكانس لنظافة الشوارع، ومكابس لجمع ونقل المخلفات، بعض نماذج للحاويات التي ستستخدم فى جمع المخلفات، بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة.

الالتزام بالاشتراطات البيئية الموضوعة من قبل الوزارة

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة وضع خطة لمنظومة إدارة المخلفات داخل مدينة الغردقة تتماشى مع الطبيعة السياحية للمدينة، مع الالتزام بمراجعة الخطة من وزارة البيئة، والالتزام بالإشتراطات البيئية الموضوعة من قبل الوزارة.

ومن جهة أخرى قامت وزيرة البيئة بجولة بمصنع تدوير المخلفات بالطريق الدائرى لمدينة الغردقة؛ لمتابعة منظومة معالجة المخلفات، حيث شهدت التشغيل الكامل للمصنع، حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة الغردقة ومعالجتها، ونقل المرفوضات لموقع التخلص الآمن.

معالجة جميع المخلفات بمدينة الغردقة

وأكدت ياسمين فؤاد ضرورة غلق المقلب القديم، وتشغيل خلية الدفن الصحى الآمن الجديدة التى تمت من خلال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، مُشددة على ضرورة تشجيع إنتاج الوقود البديل الRDF بمصنع تدوير المخلفات، وقد وعدت الشركة بمعالجة جميع المخلفات المتخلفة عن مدينة الغردقة عن طريق جمعية هيبكا القائمة على إدارة منظومة المخلفات داخل مدينة الغردقة.

كما أكدت وزيرة البيئة خلال جولتها بالمصنع على ضرورة استخدام السماد العضوى الناتج عن عملية معالجة وتدوير المخلفات في زراعة المسطحات الخضراء بالمقلب القديم وإمكانية تحويله لحديقة، وبحث إمكانية استخدام مياه الصرف المعالجة عن محطة الصرف الصحى لرى تلك النباتات.