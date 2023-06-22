نموذج امتحان محاكاة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. جاوب مع «الوطن»

يترقب طلاب الثانوية العامة، امتحان الجغرافيا بالنسبة للشعبة الأدبية، وامتحان الكيمياء بالنسبة للشعبة العملية، المقرر عقدهما يوم الأحد المقبل، وفقاً لجدول امتحانات الثانوية العامة، المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة، اختبار مستواهم في مراجعة المادة قبل الامتحان، عن طريق الإجابة على نموذج أسئلة امتحان محاكاة لمادة الكيمياء للثانوية العامة، استعدادًا للامتحان يوم الأحد المقبل.

وتنشر «الوطن» نموذج أسئلة وإجابات امتحان محاكاة لمادة الكيمياء للثانوية العامة، بحسب إيمان الدهشان، معلم الكيمياء بمنصة البث المباشر وقناة مدرستنا 3.

نموذج أسئلة امتحان محاكاة لمادة الكيمياء للثانوية العامة

نموذج إجابة امتحان محاكاة لمادة الكيمياء للثانوية العامة