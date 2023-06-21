جدول الثانوية العامة بعد مد إجازة عيد الأضحى 2023.. 5 أيام راحة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن جدول الثانوية العامة لن يتغير بعد مد إجازة عيد الأضحى 2023، مؤكدة استمرار امتحانات الشهادة الثانوية العامة وفقاً للجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إذ يستكمل الطلبة الامتحانات يوم الأحد 2 يوليو المقبل، بمادتي الفيزياء للشعبة العلمية ( علوم ورياضيات ) وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

جدول الثانوية العامة بعد مد إجازة عيد الأضحى 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب سيحصلون على إجازة 5 أيام وفقا لجدول الثانوية العامة، إذ تكون فترة إجازة العيد بالنسبة لامتحانات الشهادة الثانوية العامة من الثلاثاء 27 يونيو إلى السبت الأول من يوليو.

وطبقا لوزارة التربية والتعليم، فإن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، للشعبتين العلمية والأدبية يتضمن إجازة عيد الأضحي المبارك، كالتالي:

يوم الأحد 25 يونيو 2023.. الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023.. الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.. مادة الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا»، لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023.. اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023.. الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023.. الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023.. الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.