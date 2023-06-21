تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الدقهلية بعد اعتماد النتيجة رسميا

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة الدقهلية، نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 في محافظة الدقهلية بعد اعتماد النتيجة رسميًا للعام الدراسي 2023/ 2024، وذلك بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، وبكثافة 45 طالبا لكل فصل، و175 درجة للثانوي العام الخدمات، و140 درجة للثانوي العام منازل، و140 درجة للثانوي العام خاص.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية

وقال شعبان، في بين صحفي، إن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميًا هي كما يلي:

- الثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بكل من «المنصورة - نبروه – السنبلاوين»، 235 درجة.

- الثانوي الفندقي نظام خدمات بكل من «المنصورة - نبروه – السنبلاوين»، 175 درجة.

تنسيق الدبلوم الفني الصناعي في محافظة الدقهلية

- الثانوي الصناعي نظام 5 سنوات 210 درجات.

- الثانوي الصناعي خدمات نظام 3 سنوات، 165 درجة.

تنسيق الدبلوم الفني الزراعي في محافظة الدقهلية

- الثانوي الزراعي بكل من «المنصورة الزراعية - طلخا الزراعية - بلقاس الزراعية - ميت غمر الزراعية»، 185 درجة.

- الثانوي الزراعي بكل من «دكرنس - السنبلاوين - الربع بتمي - هرماس رضوان بني عبيد - الرياض – المنزلة»، 170 درجة.

- الثانوي الزراعي نظام 3 سنوات خدمات، 140 درجة.

- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات 170 درجة.

- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات 140 درجة.

تنسيق التعليم المزدوج في محافظة الدقهلية

أما تنسيق التعليم المزدوج فني صيانة الأجهزة الطبية 250 درجة، والتبريد والتكييف 220 درجة، وتركيبات كهربية 200 درجة، وفندقي مزدوج 175 درجة، وسيارات 210، وإلكترونيات كهربائية 175 درجة، وميكانيكا تركيبات 175 درجة، وملابس جاهزة ونسيج 160 درجة، ومساعد فني إداري 160 درجة، ووجبات سريعة 170 درجة، وزراعي مزدوج 160 درجة..

وأوضح شعبان أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 108 آلاف و296 طالبا وطالبة.

وأشار أنه وفقا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 45 طالبا للفصل الواحد، موزعين على 1030 فصلا، وذلك وفقا لدراسة الإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.