معلومات عن السفينة الأم المتحكمة بـ«فيكتور 6000» للبحث عن الغواصة تيتان

يستمر الغاطس الفرنسي الشهير فيكتور 6000 والعاملون على تشغيله عن بعد عبر السفينة لاتلانتي، في رحلتهم للبحث عن الغواصة المفقودة «تيتان»، التي تعطلت قرب حطام سفينة «تيتانيك» الغريق عند عمق 3800 متر تحت مياه المحيط الأطلسي، وانتشالها من حيث انقطع بها الاتصال.

ما هي سفينة لاتلانتي؟

وتعد سفينة لاتلانتي أول سفينة حديثة في الأسطول الفرنسي وتابعة لمعهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار وكانت قد دخلت الخدمة في عام 1989، وتم تحديثها في عام 2009.

تستضيف سفينة لاتلانتي ما يصل إلى 30 من الفنيين والعلماء للرحلات البحرية التي تصل إلى 45 يوما، حيث إنها سفينة في خدمة الأسطول العالمي الوحيدة للمحيطات التي يتم نشرها في جميع المحيطات، وفقا لموقع معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار.

كيف تقوم السفينة لاتلانتي بمهمتها في المحيط؟

وسفينة لاتلانتي تستخدم في الأبحاث متعددة الأغراض، مثل علوم الأرض البحرية، علم المحيطات الفيزيائية ،علم الأحياء البحرية.

ويمكن للسفينة الفرنسية تشغيل غواصة مأهولة مثل غواصة نايوتلي والمركبة التي تعمل عن بعد فيكتور 6000.

وما سيقوم به الغاطس فيكتور6000 عبر تشغيله من 25 خبيرا على متن السفينة الأم لاتلانتي هو تحريك أذرعه ومد كابلات لربط الغواصة تيتان البالغ وزنها أكثر من 10 أطنان، بحيث يتم سحبها من سفينة على السطح، وإخراج المتواجدين فيها.