وثائق تكشف مفاجأة بشأن الغواصة «تيتان»: تتحمل الضغط على عمق 1300 متر فقط

أفادت وثائق دعوى قضائية تعود لعام 2018 أن ديفيد لوكريدج، المدير السابق للعمليات البحرية في شركة «أوشن جيت» الأمريكية المالكة للغواصة المفقودة «تيتان» كان أثار مخاوف تتعلق بسلامتها قبل طرده من الشركة، حيث شكّك بشأن سلامة الغواصة المفقودة في رده على دعوى أقامتها ضده الشركة المالكة للغواصة.

مخاوف جدية تتعلق بالسلامة حول تصميم الشركة للغواصة تيتان

وكان لوكريدج، الخبير الاسكتلندي في الغوص وقيادة الغواصات، بدأ العمل في شركة «أوشن جيت» في شهر مايو من العام 2015 كمتعاقد قبل ترقيته إلى مدير العمليات البحرية في الشركة، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

من جهتها، اتهمت أوشن جيت لوكريدج في دعواها التي رفعتها ضده قبل خمس سنوات بانتهاك اتفاقية عدم إفشاء معلومات سرية، لكن في دعوى مضادة قال لوكريدج أنه تم طرده من الشركة المالكة للغواصة في يناير عام 2018 بعدما أثار مخاوف جدية تتعلق بالسلامة حول تصميم شركة أوشن جيت التجريبي للغواصة تيتان الذي لم يخضع لاختبارات.

الشركة رفضت إجراء اختبارات حاسمة للتصميم التجريبي لهيكل الغواصة

وذكرت أوراق الدعوى أن لوكريدج أعرب في بداية الأمر شفهيا للإدارة التنفيذية لشركة أوشن جيت عن مخاوفه بشأن قضايا السلامة ومراقبة الجودة فيما يتعلق بالغواصة، لكن تم تجاهله، حيث كان قلقا بشأن رفض الشركة إجراء اختبارات حاسمة للتصميم التجريبي لهيكل الغواصة، محذرا من أن الركاب على الغواصة تيتان قد يتعرضون للخطر في حال وصلت الغواصة إلى أعماق قصوى.

وأوضح لوكريدج أن منفذ الرؤية في الطرف الأمامي من الغواصة مصمم لتحمل الضغط على عمق 1300 متر فقط، على الرغم من أن شركة أوشن جيت كانت تخطط لنقل السياح إلى أعماق تصل إلى نحو 4 آلاف متر.