كم تبلغ ثروات الموجودين داخل الغواصة المفقودة «تيتان»؟

ما زالت عمليات البحث جارية عن الغواصة «تيتان» التي فُقِدت مع 5 أشخاص على متنها منذ يوم الأحد الماضي، خلال رحلة استكشافية لزيارة وتوثيق حطام السفينة الأيقونية «تايتانيك» التي غرقت قبل أكثر من قرن.

ويعد الأشخاص الخمسة المفقودين من رجال الأعمال البارزين، بما في ذلك رجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينج، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داود وابنه المراهق سليمان، والمستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه، والرئيس التنفيذي لشركة «OceanGate» التي تدير الغواصة، ستوكتون راش.

يدفع السائحون نحو 250 ألف دولار مقابل مكان في الرحلة التي تديرها OceanGate، والتي تأخذهم على بعد 2.4 ميل تحت سطح المحيط في مساحة بحجم شاحنة صغيرة، والتي تتضمن زيارة حطام السفينة الشهيرة «تايتانيك».

ثروة هاميش هاردينج

هاميش هاردينج هو واحد من الـ5 المفقودين من الرحلة لاستكشاف حطام تيتانيك، وتم تحديد ثروة هاردينج على أنه ملياردير بثروة صافية لا تقل عن مليار دولار، على الرغم من عدم الكشف عن القيمة الدقيقة لثروته الإجمالية، كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة مبيعات الطائرات والاستحواذ «Action Aviation»، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ستار».

صافي ثروة شاهزادا داود بالملايين

صافي ثروة داود غير معروف بدقة، لكنها تقدر بالملايين لأنه ينحدر من واحدة من أغنى العائلات في باكستان، فوالده هو حسين داود، رجل الأعمال المدرج في المرتبة 19 كأغنى باكستاني بثروة صافية قدرها 370 مليون دولار أمريكي، وهو رئيس شركتين ضخمتين في باكستان، شركة داود هرقل وشركة إنجرو، وفق موقع hitcnews.

صافي ثروة بول هنري نارجوليه

تبلغ ثروة المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليه نحو 1.5 مليار دولار، وجمع ثروته الكبيرة من خلال حياته المهنية البارزة كمدير لبرنامج الأبحاث تحت الماء في «Premier Exhibitions، RMS Titanic، Inc»، بالإضافة إلى هذا الدور، يدر دخلاً من مشروعاته التجارية الأخرى، بحسب ما ذكرته شبكة «فريشزلايف».

صافي ثروة ستوكتون راش

ولد ستوكتون لعائلة ثرية، مما سمح له بمتابعة شغفه، جاءت أموال الأسرة في الأصل من جده، الذي يصفه راش بأنه مهاجر أيرلندي وكان فقيرا، والذي أصبح في سن 33 أصغر مدير لشركة «إستندارد أويل» في أمريكا.

وتبلغ صافي ثروة ستوكتون الدقيقة ليس معروفًا للجمهور، بين أموال عائلته وراتب «OceanGate» وخبرة الطيران، فإن صافي ثروته المقدرة يبلغ 12 مليون دولار، ومع ذلك، فقد بلغت قيمة «OceanGate» نحو 66 مليون دولار، لذلك بصفته المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «OceanGate»، فمن المحتمل أن يكون لديه حصة مالية كبيرة في الشركة، حسب موقع thedistin.