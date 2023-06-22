«اختياراتي» للمطرب أحمد سعد تكسر حاجز نص مليون مشاهدة في 24 ساعة

نجاح كبير حققه الفنان أحمد سعد من خلال أغنية «اختياراتي» من فيلم «مستر إكس»، والذي من المقرر بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

نجاح أغنية «اختياراتي» لـ أحمد سعد

واستطاعت أغنية اختياراتي أن تكسر حاجز النصف مليون مشاهدة، ووصلت إلى 600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.

كلمات أغنية اختياراتي من فيلم مستر إكس

وتقول كلمات الأغنية: «هو أنا مكتوب على وشي تعالي اجرحني وامشي طب أكلم مين يلحقني وأصرفها منين معلشي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي مغناطيس لناس غريبة ليه.. والقلب شاف حاجات عجيبة ليه».

أبطال فيلم مستر اكس

ويشارك الفنان أحمد فهمي بموسم عيد الأضحي بفيلم مستر اكس، والذي يجمع في بطولته كلا من أوس أوس، محمد أنور، بيومي فؤاد، والعمل من بطولة هنا الزاهد، فيلم أحمد فهمي «مستر إكس» يعود به فهمي للسينما بعد غياب عامين.