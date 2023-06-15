أحمد فهمي: طرح أغنية فيلم مستر إكس 20 يونيو الجاري

كشف الفنان أحمد فهمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن موعد طرح الأغنية الدعائية لفيلم مستر إكس، المقرر طرحة في موسم عيد الأضحى المقبل.

ونشر «فهمي» الأغنيه والتي تحمل عنوان اختياراتي ويغنيها أحمد سعد قائلًا: «انتظروا أغنية اختياراتي من فيلم مستر Ex الثلاثاء 20 يونيو».

فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عدد من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.