السيسي: النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة بل محفز لها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّ النمو الأخضر ليس بديلًا عن التنمية المستدامة وإنما محفز لها، مضيفًا: «أنا في التجربة الوطنية، أشير إلى مجموعة من المشروعات التي تمّ تنفيذها في إطار يخدم النمو الأخضر وفي نفس الوقت يحقق التنمية المستدامة».

وأضاف «السيسي»، خلال مشاركته في فاعليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر» ضمن فاعليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس: «تحضرني التجربة المبتكرة لبرنامج نوفي، وهذا البرنامج هو برنامج أطلقناه خلال المؤتمر ولاقى زخمًا دوليًا كبيرًا لاستهداف تعزيز الشركات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي بالتركيز على قطاع المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل».

وتابع أنَّ برنامج «نوفي» للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ يتضمن منصة وطنية لمشروعات قابلة للاستثمار تم إطلاقها بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط، لذا في ضوء ما تقدم؛ تبرز محورية التمويل باعتباره العامل المحوري في تحقيق التنمية المستدامة بما فيها مواجهة تغير المناخ والتحقيق أهداف اتفاقية باريس.