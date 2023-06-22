محافظ مطروح: تقديم الخدمات الطبية العاجلة لمصابي حادث سيوة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، جهود الإسعاف والرعاية الطبية العاجلة، لمصابي حادث انقلاب ميكروباص عند علامة الكيلو 125 طريق سيوة مرسى مطروح، وأسفرت عن وفاة أربعة أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى مطروح العام تحت إشراف طبي.

عناية طبية مركزة لمصابي الحادث

ووجه محافظ مطروح، الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح في بيان، بسرعة المتابعة الميدانية لمصابي حادث سيوة بمستشفى مطروح العام، ومتابعة تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة، وتذليل أي عقبات تستجد أمام الحالات المصابة من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم الخاص بالمستشفى وجاهزية الأقسام الحرجة، العناية المركزة لاستقبال الحالات، وجاهزية قسم العمليات في حالة الحاجة إلى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين.

تيسير إجراءات تسليم 4 حالات وفاة

يأتي ذلك فور الإبلاغ، اليوم الخميس، عن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وبها عدد 7 ركاب على طريق مرسى مطروح سيوة الكيلو 125، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ورفع حالة الطوارئ في المستشفيات، ونقل المصابين وعددهم 3 إلى مستشفى مطروح العام، لتلقي الخدمات العلاجية اللازمة، وتيسير إجراءات 4 حالات وفاة لتسليمها لذويها، وجارِ تقديم جميع أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.