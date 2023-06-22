ارتفاع ضحايا حادث ميكروباص طريق سيوة إلى 4 وفيات

ارتفع، منذ قليل، عدد ضحايا حادث سيارة طريق سيوة إلى 4 وفيات، بينما بلغ عدد المصابين 3 أشخاص، وجرى نقل جميع الوفيات والمصابين إلى مستشفى مطروح العام، بعد الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف متمركزة على طريق سيوة مطروح.

أسماء ضحايا حادث ميكروباص طريق سيوة

وننشر فيما يلي، أسماء ضحايا حادث طريق سيوة، الذي نتج عن انقلاب سيارة ميكروباص على طريق سيوة مطروح عند علامة الكيلو 125، وهم:

- أحمد قرني شعبان، 22 سنة، من بني سويف، وصل إلى المستشفى جثة هامدة.

- محمد عاشور عبد الرازق، 22 سنة، من بني سويف، وصل إلى المستشفى جثة هامدة.

- حسام عبد المجيد محمد، 34 سنة من أسيوط، وفاة في موقع الحادث.

- أيمن مسعود إمام، 18 سنة من بني سويف، وفاة في موقع الحادث.

- حمادة محسن نجدي، 26 سنة من بني سويف، اشتباه كسر في اليد اليسرى، واشتباه كسر في القدم اليمنى.

- هاني كمال رمضان، 30 سنة من بني سويف، يعاني اشتباه كسر بالحوض، والفخذ الأيمن وجروح متفرقة في الوجه.

- أحمد سامي إبراهيم، 38 سنة من الجيزة، يعاني من اشتباه كسر في العمود الفقري والقدم اليسرى.

استكمال الرعاية الطبية للمصابين

ويكثف الفريق الطبي في مستشفى مطروح العام، من جهوده لاستكمال الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث طريق سيوة، وإجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية، وتقديم الخدمات الطبية حسب كل حالة.