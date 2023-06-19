إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب مستشارين بمحكمة استئناف بني سويف، بجروح وكدمات في حادث انقلاب «تاكسي» صباح اليوم الاثنين، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بعد الطريق الإقليمي بحوالي كيلو اتجاه أسيوط، بعد أنّ اختلت عجلة القيادة في يد السائق.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي، بصورة جزئية، بينما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من عمليات الإسعاف بالقاهرة، بانقلاب سيارة تاكسي كانت تقل مستشارين إلى محل عملهما بمحكمة استئناف بني سويف، على طريق أسيوط الغربي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

إصابة مستشارين وسائق تاكسي

وانتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بعد الطريق الإقليمي، ووجود 3 مصابين، وهم أحمد سفيان طه أبو رحاب (47 سنة) ومقيم بالقاهرة، مصاب بجرح بالجبهة طوله 2 سم وكدمة بالأنف، وبهاء الدين أمين محمد (45 سنة) بدون إصابات ظاهرية، وجرى نقلهما إلى مستشفى نيورو إسبتياليا، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وأسفر حادث طريق أسيوط الغربي اليوم عن إصابة أحمد بكري محمد (40 سنة) سائق تاكسي ومقيم أبشواي بكدمة بالكتف، ورفض النقل إلى أي مستشفى.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.