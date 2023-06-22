السيسي: الواقع الجديد يفرض علينا التكاتف من أجل تعزيز النظام متعدد الأطراف

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استضافة القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، في وسط الأزمات المتعاقبة التي ألقت بظلالها على العالم وبشكل أكبر على الدول النامية، والتي يمكن أن تهدد مكتسبات هذه الدول، كما تقدم بالشكر لوزيرة الخارجية الفرنسية ورئيسة وزراء فرنسا.

وأضاف «السيسي» خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، أنَّ الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات مما يمكّنا من مجابهة تحديات تغير المناخ التي لم نكن المتسبب الرئيسي فيها ولكن نحن الأكثر تضررًا منها.