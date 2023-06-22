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السيسي: رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر ترتكز على توفير فرص عمل

كتب:

هانى حسن
02:00 م | الخميس 22 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر استضافت القمة العالمية cop27 في نوفمبر الماضي، وكانت تستهدف ترجمة الطموح والتعهدات، مشيرا إلى مشكلة التمويل وكيف يتم تدبيره، فدونه لن يتم التحرك أبدا لحل أي مشكلة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، والمنعقده في العاصمة الفرنسية باريس، أنّ رؤية مصر في تحقيق النمو الأخضر ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام، والتي تقوم على أسس عملية واستخدام أمثل للموارد الطبيعية، والامتثال إلى اعتبارات كفاءة الطاقة.

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بقلم هانى حسن