افتتاح المرحلة الأولى من «ممشى أهل مصر» في أسوان

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بدءًا من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم، من إجمالي 4 كم مستهدف نهوها بالكامل مرحليًا بنهاية العام الجاري، وهو الذي يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم، وذلك وسط مشاركة للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، وأيضًا رئيس الشركة المنفذة المهندس صالح النوبي، والدكتور أحمد عواد استشاري المشروع، الذي شرح بشكل مفصل مراحل ومكونات أكبر مشروع لتطوير الكورنيش منذ إنشاؤه في عام 1964.

زراعة أشجار على الكورنيش

وزرع محافظ أسوان ومرافقيه، عددًا من أشجار الظل على كورنيش النيل، إيذانًا بتكثيف زراعتها بطول ممشى أهل مصر، لتخفيف الشعور من درجات الحرارة وحماية المواطنين من سطوع الشمس، وأكد حرصه على افتتاح هذه المرحلة قبل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك حتى يستمتع مواطنو المحافظة وزائروها من المصريين والأفواج السياحية بالكورنيش في ثوبه الجديد، وكذلك بالبانوراما الجمالية التي تكتمل معالمها يوما بعد يوم، فور إنهاء أي مشروعات تتعلق بالتطوير والتجميل، التي بدأت بتجميل واجهة المدينة «حديقة بلازا درة النيل ، وحديقة السلام ، وميدان المحطة، والسوق السياحية القديمة».

تركيب 27 عامود إنارة

وأوضح أنّ هذه المرحلة، شهدت تركيب 27 عامود إنارة ديكور في القطاع الجنوبي من حديقة فريال إلى مسجد النصر، مع إزالة الأعمدة القديمة، وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة، ودهانه باللون الذهبي، وأيضًا تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال، وكذا تركيب الاكسسوارات الكهربائية للبرجولات، فيما جرى توزيع وتثبيت سلات المهملات.

وأشار «عطية» إلى أنّ القطاع الأوسط من مسجد النصر وحتى مول بلازا ، لا زالت أعمال الإزالات للأرضيات القديمة وفك البرجولات والمقاعد القديمة مستمرة به، مع تركيب البلدورة والأرضيات الجرانيت، وتأسيس أعمال الكهرباء، وجارِ الانتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالي، وإنهاء الملاحظات من نادي كيما إلى عمارات سما أسوان، لافتًا إلى الانتهاء من أعمال دهانات بلدورات أحواض الزراعة في الجزيرة الوسطى من نادي كيما حتى حديقة فريال، مع قص وتهذيب النباتات المزروعة بالأحواض، والانتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالي 50 محلًا وبازارًا وكافتيريا ومطعمًا بالمستوى الثاني، وعمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات، وجارِ كذلك الانتهاء من أعمال الخوازيق المائية في المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجي.