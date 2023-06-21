أسعار قطار النوم القاهرة أسوان 2023 للمصريين والعرب والأجانب

يفضل العديد من المواطنين استقلال القطارات وخاصة قبل عيد الأضحى المبارك من القاهرة إلى أسوان، إذ تعتبر وسيلة آمنة، لذلك يبحث الكثير من عشرات الآلاف من الركاب من المصرين والعرب والأجانب عن أسعار قطار النوم القاهرة - أسوان 2023 والمواعيد المقررة.

تستعرض «الوطن» أسعار قطار النوم القاهرة أسوان 2023 على خط الصعيد وفي محافظات الصعيد.

أسعار تذاكر قطارات النوم من القاهرة إلى أسوان 2023 للمصريين

وبحسب أحدث الأسعار للقطارات النوم على خط الصعيد من القاهرة إلى أسوان بحسب بيانات رسمية

وكشفت هيئة السكة الحديد المصرية أسعار قطار النوم القاهرة - أسوان التي تأتي على النحو التالي.

-قطاري النوم 86/87 القاهرة - أسوان وبالعكس، سعر تذكرة كابينة مفرد 950 جنيها، وتذكرة كابينة مشتركة 650 جنيهًا، وسعر تذكرة الأطفال على قطار النوم من القاهرة إلى أسوان بالنسبة للأطفال 600 جنيه.

-أسعار تذاكر قطارات النوم أرقام82/83/84/85/1086/1087 النوم القاهرة - أسوان والعكس كالآتي

- تذكرة كابينة مفرد 1050جنيه.

- تذكرة كابينة مشتركة 700 جنيه.

- تذكرة الأطفال 650 جنيه.

أسعار تذاكر قطارات النوم من القاهرة إلى أسوان 2023 للعرب

أسعار تذاكر قطارات النوم أرقام82/83/84/85/1086/1087 /84/85/ النوم القاهرة – أسوان 2023 والعكس كالآتي :

تذكرة كابينة مفرد 1400 جنيه.

- تذكرة كابينة مشتركة 950 جنيه.

- تذكرة الأطفال 850 جنيه.

أسعار تذاكر قطارات النوم من القاهرة إلى أسوان 2023 للأجانب

وأسعار تذاكر قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1087 /84/85/ النوم القاهرة – أسوان 2023 للأجانب بالدولار والعكس كالآتي :

تذكرة كابينة مفرد 130 دولار.

- تذكرة كابينة مشتركة 90 دولار.

- تذكرة الأطفال 80 دولار.