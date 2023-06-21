رابط حجز تذاكر قطار النوم القاهرة أسوان أون لاين ومواعيد الرحلات

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة إلكترونية، عبر رابط حجز تذاكر قطار النوم القاهرة أسوان أون لاين، من خلال رابط الشركة الوطنية لقطارات النوم، أو من خلال تطبيق «Ernst»، والذي يمكن تحميله على الهاتف المحمول من المتجر، ثم حجز موعد الرحلة من خلال خطوات بسيطة.

رابط حجز تذاكر قطار النوم القاهرة أسوان أون لاين

وتسيّر الهيئة القومية لسكك حديد مصر عددًا من قطارات النوم على بعض الخطوط الخاصة بها، حيث يمكن للمواطنين الراغبين في السفر حجز تذاكر قطارات النوم أون لاين القاهرة أسوان، من خلال الموقع الرسمي للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم من هنا.

وتسيّر الشركة الوطنية للقطارات النائمة 3 قطارات نائمة يوميًا بين القاهرة والأقصر وأسوان والعكس، حيث تنقل ما يقرب من 400 ألف راكب سنويًا.

حجز تذاكر ومواعيد قطار النوم القاهرة أسوان أون لاين

وكثير من المواطنين يبحث عن مواعيد وحجز تذاكر قطار النوم القاهرة أسوان أون لاين، وهي كالتالي:

1ــ قطار رقم 82 نوم، من القاهرة، في تمام الساعة 09:10 مساء، ويصل أسوان الساعة 11:10 صباحا.

2ــ قطار رقم 86 نوم، من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان الساعة 9:25 صباحا.

3ــ قطار رقم 83 نوم، مكيف من أسوان في تمام الساعة 6:20 مساء، ويصل القاهرة الساعة 5:30.

4ــ قطار رقم 87 نوم، من أسوان في تمام الساعة 5:15 مساء، ويصل القاهرة الساعة 6:25 صباحا.

5 ــ قطار رقم 1087 نوم، من أسوان في تمام الساعة 8:15 مساء، ويصل القاهرة الساعة 9:40 صباحا.