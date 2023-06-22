رئيسة المفوضية الأوروبية: زيادة انبعاثات الغازات الدفينة تسهم في تسعير الكربون

أكّدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أنَّها ستقدم مبادرة تشمل المزيد من التمويل المناخي لأن الجميع في أمسّ الحاجة إليه.

وأوضحت رئيس المفوضية الأوروبية خلال مشاركتها في فاعليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة.. شراكات النمو الأخضر» ضمن فاعليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، أنَّ هناك كم من الانبعاثات الغازات الدفينة التي تسهم في تسعير الكربون بنسبة 4%، مبينة أنَّ هذه النسبة قد تمّ توليدها في العام الماضي بقيمة 55 مليار دولار.

وأشارت رئيس المفوضية الأوروبية إلى أنَّ الفكرة تكمن في كيفية زيادة تسعير الكربون في الدول النامية، نظرًا لأنَّ لديها 80% من انبعاثات الغازات الدفينة.