في ذكرى رحيل عاطف الطيب.. ترك الإخراج وتقمص دور الفنان مرتين

تحل اليوم ذكرى رحيل المخرج عاطف الطيب، الذي رحل عن عالمنا في نفس اليوم منذ 28 عاماً، بعدما قدم للوسط الفني أهم أعمال فنية على مستوى الإخراج، وتعاون خلال تلك السنوات مع كبار نجوم الفن، منهم النجم نور الشريف، وهو أكثر النجوم تعاوناً مع الطيب، ويليه النجم أحمد زكي في 5 أعمال.

تجربتان لـ المخرج عاطف الطيب

وقدم الفنان عاطف الطيب تجربتي تمثيل خلال مشواره الفني، أولها فيلم «نص أرنب»، جسد دورا ضمن عصابة الهيروين، والعمل من بطولة محمود عبد العزيز، يحيي الفخراني، سعيد صالح، هالة صدقي، فريدة سيف النصر، والعمل من تأليف محمد خان، وسيناريو وحوار بشير الديك، وإخراج محمد خان.

معلومات عن فيلم أنياب

أما التجربة الثانية فكانت فيلم أنياب، جسد من خلاله دور سائق تاكسي، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، وهو من بطولة منى جبر، علي الحجار، عهدي صادق، طلعت زين، ومن تأليف محمد شبل، وإخراج محمد شبل.

محطات في حياة عاطف الطيب

درس المخرج عاطف الطيب في قسم اﻹخراج بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه في عام 1970، وخلال فترة الدراسة وبعدها، عمل عاطف الطيب كمساعد مع عدد من المخرجين، منهم مدحت بكير ومحمد شبل وشادي عبد السلام ويوسف شاهين.