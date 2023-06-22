رئيس الكونغو: يجب أن تكون حلول مواجهة تغير المناخ على أرض الواقع

قال ديني ساسو نغيسو، رئيس دولة الكونغو، نشهد التغيرات المناخية التي تؤثر على الشعوب والاقتصاد خاصة في أفريقيا، وأعلنا دعمنا وتضامنا للكوب جميعا لاسيما الخاص بالدول الفقيرة والنامية الذي عُقد في 2009 والتي كانت تعرف بـ«كوب الأمل»، وكنا أعضاء في كوبنهاجن في شرم الشيخ بمصر ولكن منذ هذا الوقت لم يحدث أي شيء فعال.

الإعلان عن تخصيص 100 مليار دولار كل عام للدول الفقيرة

وأضاف، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، والمنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس: «نتواجد في كل اجتماع أو كوب ونقوم بإلقاء نفس الكلمات»، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن تخصيص 100 مليار دولار كل عام للدول الفقيرة في كوبنهاجن، ولكننا لم نرى هذا ولم يتم تنفيذه.

وتابع: «يجب تنفيذ الأمور على أرض الواقع ليس فقط مشاركة في اجتماعات ولكن نرى حلولا ملموسة لكل هذه المشكلات»، مشيرا إلى أنه مع هذا الوضع الصعب، فإن الدول التي تعاني مثل الكونغو سوف نستمر في تقديم الجهود والمساعدات ونضمن جميع الحلول، مضيفا: «دولتي تعاني من التصحر ونحاول حماية الغابات لدينا منذ 10 سنوات».

وأشار إلى أننا قمنا بإصدار قانون عن طريق البرلمان يتعلق بـ«في شهر نوفمبر من كل عام، يجب على كل مواطن كنغولي زراعة أي محصول»، إذ أن هذا قانون، موضحا: «نرى أن هذه الجهود سوف تكون ملموسة وشعبنا سيشعر بها».

وأوضح: «بالنسبة لمنطقة ساحل الكونغو، لدينا 200 مليون هيكتار من الغابات المحمية، وأيضا 10% من التنوع البيئي المحمي، ساحل الكونغو يحافظ على 80% من انبعاثات الكربون، وهذه جهود مبذولة جيدة من أجل الإنسانية وكفاح التغيرات المناخية».