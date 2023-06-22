ماذا يحدث عند تعرض الـ20 جنيها الجديدة للضوء؟.. إليك التفاصيل

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مواصفات العشرين جنيها الجديدة، والتي أطلقها البنك المركزي قبل أيام، موضحا استخدامه أحدث التقنيات في إنتاجها، وأنها ولأول مرة تدعم ميزة تعرف المكفوفين وضعيفى البصر على قيمتها.

ولفت المركز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن تأثير الضوء على الـ20 جنيها الجديدة يتمثل فيما يلي:

- عند تعرض وجه العملة للضوء النافذ يظهر رقم 20 باللغة الإنجليزية داخل التصميم الزخرفي الأخضر أعلى النافذة الشفافة.

- يظهر عند استخدام إضاءة بسيطة بالأشعة الفوق بنفسجية مع تغيير لون الترقيم الرأسي على يسار العملة من اللون الأحمر إلى اللون البرتقالي.

- يتطابق تصميم في الوجه والظهر لإظهار زهرة اللوتس بصورة كاملة عند رؤيتها من خلال الضوء النافذ من الخلف.

مواصفات الـ20 جنيها الجديدة

- نافذة شفافة يمكن الرؤية من خلالها.

- على المجسم رقم 20 باللغة العربية متناهى الصغر بحجمين مختلفين.

- أعلى المجسم في منتصف النافذة الشفافة يوجد رقم 20 باللغة العربية باللون الأخضر.

- تحتوي على رقيقة معدنية فضية من الوجه والظهر لمجسم مسجد محمد علي.

- تصميم زخرفي على محراب المسجد في وجه العملة بداخله رقم 20 باللغة الإنجليزية باللونين الأخضر والأصفر.