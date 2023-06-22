«التعليم العالي» تعلن رابط تحويل الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية

أعلنت الإدارة المركزية للوافدين التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التحويل من الخارج للدراسة في مصر للجامعات الحكومية؛ الأهلية؛ الخاصة والتكنولوجية، حتى 15 أكتوبر المقبل، عبر الرابط المخصص لذلك.

وقال الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه متاح حاليا دفع مقابل الخدمات إلكترونيا، من خلال حسابات دولية فقط، وقربيا سيتاح الدفع البنكي من داخل مصر وخارجها.