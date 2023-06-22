رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«التعليم العالي» تعلن رابط تحويل الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية

كتب:

أحمد أبوضيف
04:37 م | الخميس 22 يونيو 2023
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

أعلنت الإدارة المركزية للوافدين التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التحويل من الخارج للدراسة في مصر للجامعات الحكومية؛ الأهلية؛ الخاصة والتكنولوجية، حتى 15 أكتوبر المقبل، عبر الرابط المخصص لذلك.

وقال الدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه متاح حاليا دفع مقابل الخدمات إلكترونيا، من خلال حسابات دولية فقط، وقربيا سيتاح الدفع البنكي من داخل مصر وخارجها.

اقرأ المزيد:

تعرف على عدد الحجاج الوافدين إلى السعودية حتى الآن

جامعة طنطا: تشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين

غرفة السياحة: زيادة في أعداد الوافدين العرب خلال عيد الأضحى

«السياحة»: زيادة أعداد الروس الوافدين لمصر خلال الـ6 أشهر المقبلة

«التعليم العالي»: زيادة أعداد الطلاب الوافدين نابعة من ثقتهم بكفاءة الجامعات
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.