غرفة السياحة: زيادة في أعداد الوافدين العرب خلال عيد الأضحى

قال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر، ستبدأ في الزيادة الأسبوع المقبل، مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن أعداد كبيرة من السياح العرب يفضلون قضاء إجازات عيد الأضحى بالمقصد السياحي المصري.

التدفقات السياحية من الدول العربية ستبدأ الشهر المقبل

أضاف لـ«الوطن»، أن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من الشهر الجاري كان جيدا، إلا أنه أقل مما توقعته شركات السياحة المنظمة لرحلات السياح العرب لمصر خلال شهر يونيو 2023، لافتا إلى أنه بداية من الشهر المقبل، ستبدأ التدفقات السياحية من الدول العربية، ولا سيما القادمة من دول الخليج، وذلك بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي بها.

السعودية أكثر الدول العربية إرسالا للسياح لمصر

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن السعودية احتلت المركز الأول، كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، تلتها ليبيا، ثم الكويت فالإمارات، موضحا أن القطاع السياحي المصري، يستهدف وصول أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال عام 2023 إلى نحو 2 مليون و500 ألف سائح.