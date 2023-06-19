جامعة طنطا: تشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية لزيادة أعداد الطلاب الوافدين

قرر مجلس جامعة طنطا، الذي عُقد اليوم، تشكيل لجنة عليا للطلاب الوافدين برئاسة الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لوضع خطة استراتيجية تستهدف زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بكليات الجامعة ببرامجها المختلفة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتقديم كافة الخدمات الداعمة لهم.

نتائج الطلاب

وهنأ الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عمداء الكليات بمناسبة اقتراب نهاية العام الدراسي وحلول عيد الأضحى المبارك، موجها بضرورة العمل على سرعة إنهاء أعمال الكنترولات والتصحيح وإعلان نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء الامتحانات، مع التشديد على توفير الظروف المناسبة والملائمة للطلاب داخل اللجان الامتحانية بكليات الجامعة.

مشروع العلاج

واستعرض مجلس جامعة طنطا المقترحات المقدمة بشأن مشروع الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وقرر أن تتحمل الجامعة تكاليف الحالات المرضية التي لا يغطيها صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك للأمراض المناعية وحالات زراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، والأدوية المزمنة فيما يزيد عن الحدود المحددة، ومع تغطية نفقات نسبة الـ20 % المطلوبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فوق سن الـ70 عاما، تقديرا لدورهم وريادتهم في الجامعة والبحث العلمي طوال سنوات خدمتهم السابقة.