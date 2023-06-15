«السياحة»: زيادة أعداد الروس الوافدين لمصر خلال الـ6 أشهر المقبلة

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن العديد من شركات السياحة الروسية العاملة في السوق المصري، قررت زيادة رحلاتها إلى مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري، ولا سيما خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، لافتا إلى أن تلك الشركات ستسير رحلاتها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وجود طلب كبير من السياح الروس على زيارة المدن السياحية المصرية

وأضاف لـ«الوطن»، أنه رغم الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير من العام الماضي، إلا أن شركات السياحة الروسية لازالت مستمرة فى تسيير رحلاتها إلى مصر، مشددا على وجود طلب كبير من السياح الروس على زيارة المدن السياحية المصرية، لافتا إلى أنه لولا ضعف الطاقة الجوية الناقلة للسياح الروس، لوصلت أعداد السياح الوافدين من روسيا إلى مصر، لأعداد جيدة للغاية.

زيادة في أعداد السياح الوافدين لشرم الشيخ

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن هناك زيادة تتراوح ما بين 25 إلى 30% في أعداد السياح الوافدين إلى مدن جنوب سيناء السياحية، ولا سيما مدينة شرم الشيخ خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك بالمقارنة بذات الفترة من عام 2022، مشيرا إلى أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، فإن أعداد السياح الوافدين لشرم الشيخ خلال النصف الثاني من عام 2023، سيكون أعلى من الذين زاروها خلال ذات الفترة من العام الماضي.